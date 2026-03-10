Robaban en un club de Huinca Renancó y terminaron rodeados por la Policía

Tres jóvenes fueron sorprendidos robando dentro de un club deportivo de Huinca Renancó durante un operativo realizado en la madrugada por efectivos de la Departamental General Roca.

Todo comenzó cuando la Policía recibió un alerta por la sustracción de dos motocicletas en la zona. Poco después, los rodados fueron encontrados abandonados en la vía pública, lo que llevó a los efectivos a desplegar un operativo cerrojo en distintos sectores de la localidad.

Durante ese despliegue, los uniformados localizaron a tres sospechosos dentro de un club ubicado sobre calle 25 de Mayo, donde se encontraban intentando cometer otro robo.

En el lugar fueron reducidos un adolescente de 17 años y dos jóvenes de 22 y 24 años.

En paralelo, la Policía halló un automóvil Ford Sierra abandonado sobre la ruta provincial 26, vehículo que habría sido utilizado por los implicados para movilizarse antes de cometer los hechos.

Los tres involucrados quedaron a disposición de la Justicia junto con los vehículos recuperados, mientras que la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó, a cargo del fiscal Luis Marcelo Saragusti.