Secuestran más de 2000 dosis de marihuana en Río Tercero

Un hombre de 40 años fue detenido en la ciudad de Río Tercero tras un operativo antidrogas en el que se secuestraron más de 2000 dosis de marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego.

El procedimiento fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el marco de un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, luego de diversas denuncias anónimas recibidas a través del Centro de Denuncias (0800-888-8080).

El allanamiento se llevó a cabo en la zona rural norte de la ciudad, donde los investigadores lograron cerrar un punto de venta de estupefacientes y detener al presunto responsable.

Durante el registro del lugar, el personal secuestró 2018 dosis de marihuana, semillas de cannabis sativa, una escopeta calibre 16, 689.700 pesos en efectivo y diversos elementos vinculados a la causa.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Río Tercero supervisó el operativo y dispuso el traslado del detenido a sede judicial, además de la remisión de todo lo incautado, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.