Tiroteo en una "pool party" deja un saldo de un muerto y dos detenidos

Una fiesta que se desarrollaba en una casaquinta en la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, al sudoeste del Conurbano , terminó con con el saldo de un muerto de 23 años y dos detenidos, luego de un tiroteo entre la Policía Bonaerense y sospechosos de una banda dedicada al robo de autos.

La causa, que derivó en el fatal allanamiento, comenzó en mayo 2025, cuando la Policía se tiroteó con un grupo que había robado un Toyota Yaris.

En ese operativo, uno de los delincuentes quedó detenido y le secuestraron un celular en el que los investigadores encontraron indicios sobre el funcionamiento de una organización dedicada al robo y adulteración de autos, venta ilegal y uso para cometer entraderas.

A partir de ese celular y otras pruebas, la DDI de Lomas de Zamora identificó a los distintos integrantes de la banda y su relación con un líder que ya estaba preso en una cárcel de la Provincia, informaron fuentes judiciales.

En el reporte policial se detalló que había “encargados de la sustracción violenta de los rodados, proveedores de armas y documentación, sujetos dedicados a la adulteración de los rodados, choferes y responsables de la administración de los fondos producto de ilícito”.

En la investigación se comprobaron al menos 15 hechos, lo que llevó a la Justicia a dictar 33 órdenes de allanamiento. En total, en esos procedimientos se detuvo a 15 personas.

Respecto del operativo de la "pool party "en 9 de Abril, se activó porque, en medio de la investigación, los efectivos obtuvieron el dato de que en la quinta estaban dos de los sospechosos buscados.

El Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresó a esa propiedad y rápidamente se produjo un tiroteo. Los efectivos dispararon y el sospechoso, que saltó al vacío y cayó herido con balazos en la cabeza y el pecho, murió.

El fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años, que tenía antecedentes, una orden de captura vigente y que el arma que llevaba también figuraba como robada. Los detenidos son Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, quienes serán indagados en las próximas horas.