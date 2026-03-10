Tres detenidos tras robar en un club de Huinca Renancó

Huinca Renancó. Tres personas fueron detenidas durante la madrugada de hoy luego de ser sorprendidas mientras cometían un robo en un club deportivo de la localidad de Huinca Renancó. El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Departamental General Roca.

El procedimiento se inició tras un alerta por la sustracción de dos motocicletas, que posteriormente fueron halladas abandonadas en la vía pública. A partir de esa situación, la Policía montó un operativo cerrojo en el sector para dar con los sospechosos.

Minutos después, los uniformados localizaron a los presuntos autores dentro de un club ubicado en calle 25 de Mayo s/n, donde se encontraban perpetrando otro ilícito. En el lugar fueron detenidos un menor de 17 años y dos jóvenes de 22 y 24 años.

Durante las actuaciones también fue hallado un automóvil Ford Sierra abandonado sobre la ruta provincial 26, vehículo que habría sido utilizado por los detenidos para movilizarse antes de cometer los hechos.

Los tres implicados, junto con los rodados secuestrados, quedaron a disposición de la Justicia. En la causa interviene la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó, a cargo del fiscal Luis Marcelo Saragusti.