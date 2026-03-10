Un adolescente robó una moto, lo vieron por las cámaras y terminó detenido

Un adolescente de 15 años fue detenido esta madrugada luego de haber intentado robar una moto en Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió alrededor de las seis de la mañana en la intersección de Las Playas y Pasaje Funes y el accionar del menor fue registrado las cámaras de vigilancia.

Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, descubrieron que el joven trataba de darse a la fuga en una moto Honda Biz.

En su intento por burlar a los uniformados, el adolescente se dirigió hacia un espacio verde donde finalmente lograron atraparlo.

Es importante destacar, que se recuperó el rodado y se dispuso el traslado del menor hacia la comisaría local.