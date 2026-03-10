Un kiosco funcionaba como fachada para vender drogas

Un punto de venta de drogas que funcionaba detrás de un kiosco fue desbaratado en barrio Cooperativa El Dorado, en la ciudad de Córdoba, durante un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en calle Pública, esquina Pedro Vitori, donde los investigadores detectaron que un kiosco era utilizado como fachada para encubrir la comercialización de estupefacientes.

Tras el allanamiento quedaron detenidos una mujer de 49 años y un hombre de 60, señalados como quienes manejaban el lugar.

Durante la revisión del domicilio, los efectivos encontraron 1.738 dosis de marihuana, dos de cocaína, tres plantas de cannabis sativa, dinero, un vehículo y distintos elementos vinculados a la actividad.

Según se pudo establecer en la investigación, algunos compradores consumían las drogas en las inmediaciones de la vivienda.

El domicilio allanado se encuentra a pocas cuadras de un centro de rehabilitación para personas con adicciones y de un club deportivo llamado “Las Aldeas”.