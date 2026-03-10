Un operativo con cámaras terminó con un hombre detenido en Mendiolaza Golf

Un hombre que era buscado por la Justicia fue detenido luego de un operativo coordinado entre la Policía de Córdoba y el Centro de Monitoreo de Villa Allende.

El procedimiento comenzó cuando las cámaras de seguridad detectaron el vehículo en el que se movilizaba, lo que permitió activar un seguimiento y coordinar un despliegue policial en la zona.

A partir de esa información, los efectivos montaron un operativo que terminó en barrio Mendiolaza Golf, donde lograron interceptar el automóvil.

El conductor fue reducido en el lugar y el vehículo quedó secuestrado, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.