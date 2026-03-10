Un perro marcó el baño de un micro y encontraron droga escondida

Un operativo de Gendarmería permitió descubrir cuatro kilos de marihuana escondidos dentro del baño de un ómnibus de larga distancia que circulaba por la Ruta Nacional 38, en la provincia de Catamarca.

El procedimiento ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca”, junto a personal de la Unidad de Inteligencia Criminal, detuvieron la marcha de un micro de pasajeros que realizaba el recorrido Jujuy – Mendoza.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados realizaron un control minucioso del interior del colectivo y advirtieron irregularidades en el sector del lavamanos del baño.

Ante esa situación, solicitaron la intervención de un perro antinarcóticos de la Policía de Catamarca, que al revisar el lugar marcó la presencia de sustancias ilegales.

Luego de retirar la estructura plástica que recubre el lavamanos, los gendarmes encontraron cuatro paquetes con una sustancia vegetal, que tras las primeras pruebas fue identificada como marihuana, con un peso total cercano a cuatro kilos.

La droga fue retirada del vehículo y quedó a disposición de la Justicia Federal.