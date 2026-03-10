Un rayo impactó en una cabaña y provocó un incendio en Cosquín

Un incendio se registró este martes en una cabaña del barrio Moliari, en la ciudad de Cosquín, luego de que aparentemente un rayo impactara sobre el techo de la vivienda. El siniestro dejó daños materiales en el inmueble, aunque afortunadamente no se reportaron personas heridas.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de las calles San Luis y San Juan. Tras el alerta, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente al lugar y constataron la presencia de un foco ígneo en el interior de la propiedad.

De inmediato, los equipos de emergencia desplegaron las tareas de control y lograron sofocar las llamas en pocos minutos, evitando que el fuego se propagara a otras áreas de la vivienda o a construcciones cercanas.

Según relató la propietaria del inmueble a las autoridades, el incendio se habría originado luego de que un rayo impactara sobre el techo de la cabaña. Posteriormente, las chispas habrían alcanzado una zapatilla conectada a un tomacorriente, lo que habría provocado el inicio del fuego.

Como consecuencia del episodio, solo se registraron daños materiales en la vivienda. Las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el siniestro.