Una camioneta atropelló a varias personas en una competencia clandestina

Misiones. Un insólito episodio se vivió en la localidad de El Soberbio, en la zona fronteriza de la provincia de Misiones con Brasil. Una camioneta perdió el control durante una competencia clandestina organizada por el grupo conocido como “Tropa dos Brutos” y atropelló a un grupo de personas que se encontraban como espectadores. El accidente, que fue registrado en video por uno de los presentes, ocurrió el sábado por la tarde y evidenció la falta de medidas de seguridad en el evento.

Diversos medios locales informaron que todo comenzó con una exhibición de vehículos 4x4 organizada por fanáticos de camionetas todoterreno, quienes celebran competencias clandestinas de trompos. El incidente tuvo lugar durante una jornada en la que se utilizaron vehículos potentes para girar sobre una pista de barro y aserrín, bajo condiciones totalmente alejadas de cualquier normativa deportiva. La actividad, que no contaba con aval oficial, se llevó a cabo en un predio especial a un costado de la ruta costera provincial 2, en la zona de Capín Largo.

Tras el impacto, se produjeron escenas de pánico, y los propios espectadores auxiliaron a los heridos, revisando incluso debajo del rodado para descartar víctimas atrapadas. De acuerdo con las imágenes y testimonios difundidos, no dejó víctimas fatales, pero sí varios heridos leves.