A 11 años del crimen de Andrea Castana, qué se hizo y qué se está haciendo

Hoy se cumplen 11 años de la trágica muerte de Andrea Belén Castana, un crimen que golpeó con dureza a la sociedad de Villa Carlos Paz y todavía permanece impune. La investigación se encuentra enfocada en una nueva técnica de ADN que permite ampliar la búsqueda del asesino y su memoria se mantiene viva en un clamor de justicia.

Desde aquellas primeras horas del 13 de marzo del 2015, cuando se descubrió el cuerpo de la mujer en el Cerro de la Cruz, la causa tuvo múltiples líneas de trabajo y ninguna logró ponerle rostro y nombre al autor del hecho.

En un primer momento, hubo tres detenciones. El exmarido de la víctima, Juan Manuel Lazzaroni, un empleado de su empresa de agua embotellada, Diego Luján, y el periodista Fernando Villa, la última persona que vio a Andrea con vida en el sendero del Vía Crucis. Sin embargo, fueron puestos en libertad a los pocos días cuando dieron negativos los análisis de ADN.

Durante años, la causa se estancó. Ante el reclamo de la sociedad, se decía públicamente que se estaba trabajando intensamente, que se habían tomado cientos de ADN, pero puertas adentro, la realidad era distinta. El expediente parecía olvidado en los despachos judiciales y no fue hasta el 2023 cuando la familia, que ya había cambiado de abogados, pidió una nueva instructora en la causa. Fue entonces que la doctora Silvana Penn se hizo cargo y se puso la investigación al hombro.

Oficialmente, se reconoció lo que era un «secreto a voces» dentro de la Fiscalía de Segundo Turno y se validó la investigación que había publicado EL DIARIO, que Andrea había sido abusada sexualmente y asesinada por un violador serial y que había otras mujeres que habían sufrido ataques similares en el Cerro de la Cruz. Se depuró el expediente, que tenía muchas líneas de investigación sin cerrar, y se logró encontrar y entrevistar otras víctimas que se animaron a dar su testimonio.

A partir de ese momento, se ordenaron nuevos rastrillajes y se ejecutaron más de 650 ADN tradicionales con la expectativa de dar con el femicida. No obstante, con este tipo de análisis (el más usado en pruebas de criminalística), la capacidad de encontrar personas dentro de un mismo árbol genealógico es bastante limitada. En el último año, gracias a la ayuda y gestión de Claudia Martínez del Ministerio de la Mujer, los padres de Andrea, Luis Castana y Alicia Villafañe, lograron la compra de kits para la realización de los «ADN ampliado SNP», donde se han tomado alrededor de 20 muestras que se realizan en laboratorios internacionales, lo que permite detectar parentescos lejanos, desde primos, primos segundos, primos terceros y parientes que compartan un ancestro en común, alcanzando hasta 3000 personas con una sola muestra.