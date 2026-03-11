Accidente en la Ruta 38: una camioneta policial despistó en el km 107

Un patrullero protagonizó un accidente este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 107, en el norte del Valle de Punilla.

El hecho fue reportado alrededor de las 14:14, cuando se alertó sobre un vehículo policial involucrado en un choque en ese tramo de la ruta.

Al llegar al lugar, se constató que el patrullero se encontraba detenido a un costado del camino. Los ocupantes ya habían salido del vehículo por sus propios medios y estaban siendo asistidos por personal de salud.

En el sector trabajaron bomberos voluntarios, quienes realizaron tareas de prevención para evitar riesgos mientras se organizaba la circulación en la zona.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el vehículo permaneció en el lugar hasta la llegada de los peritos, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.