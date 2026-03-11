Agresión entre alumnas en Villa María: una joven fue hospitalizada

Dos jóvenes mujeres fueron aprehendidas en la ciudad de Villa María acusadas de agredir físicamente a otra estudiante durante una pelea ocurrida frente a un establecimiento educativo.

El episodio se registró alrededor de las 22.40 del martes en calle José I. Rucci al 50, en barrio Centro Sur. Según informó la Policía, personal de la Patrulla Preventiva acudió al lugar tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre una riña en las inmediaciones del CENMA N° 96.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, las dos jóvenes habrían agredido a otra alumna mediante golpes de puño y luego se retiraron del lugar. Al llegar, los efectivos constataron que la víctima, una joven de 18 años, presentaba escoriaciones en el rostro.

La estudiante fue trasladada para recibir asistencia médica al Hospital Regional Pasteur.

Tras el procedimiento, las sospechosas fueron aprehendidas como presuntas autoras del delito de lesiones. En el caso interviene la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Primer Turno, a cargo de la Silvia Maldonado.