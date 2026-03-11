Amenazó con bombas en un jardín de infantes y una disco: terminó detenido

Un hombre de 38 años fue detenido este miércoles en la ciudad de San Francisco, acusado de realizar amenazas de bomba contra un jardín maternal municipal y un evento bailable.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Departamental San Justo, quienes realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Marconi al 670.

Según la investigación, el sospechoso habría realizado llamados telefónicos intimidatorios en los que advertía sobre la supuesta colocación de artefactos explosivos en esos lugares.

Durante el operativo, los policías secuestraron un teléfono celular que sería clave para la causa y que podría estar vinculado con las comunicaciones realizadas.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a sede policial mientras avanza la investigación judicial.