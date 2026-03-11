Aparecieron grafitis en una escuela y edificios públicos: eran cuatro menores

La Policía logró identificar a cuatro menores de edad señalados como autores de pintadas tipo grafiti en distintos edificios educativos de San Javier y Yacanto.

Los hechos habían sido denunciados por autoridades del IPEM N° 364, donde se detectaron inscripciones en paredes y en el sector del patio trasero del establecimiento.

Durante la investigación también se vinculó a los jóvenes con pintadas similares en la Escuela Municipal de Artes y Oficios y en la Escuela Primaria San Martín, donde aparecieron grafitis en paredes, puertas y ventanas.

Tras distintas tareas investigativas, se estableció que los responsables serían cuatro alumnos del propio IPEM 364, quienes habrían participado en ambos episodios.

La causa fue encuadrada en el Código de Convivencia Ciudadana, y el Juzgado de Paz de San Javier dispuso la reparación de los daños ocasionados, además de la intervención correspondiente con los padres de los menores.