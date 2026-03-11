Asistían a un hombre que quería quitarse la vida y descubrieron un cultivo de cannabis

Un procedimiento policial que comenzó como una intervención para asistir a un hombre en crisis terminó con el secuestro de una importante cantidad de cannabis y elementos vinculados a un huerto cannábico en la ciudad de Villa María.

El hecho ocurrió durante la mañana de la víspera en una vivienda ubicada en calle O. Paradella al 1500, en barrio Parque Norte. Personal de la Patrulla Preventiva acudió al lugar tras recibir un alerta sobre un hombre de aproximadamente 37 años que intentaba atentar contra su propia vida.

Ante la situación, los efectivos se presentaron junto a personal del servicio de emergencias 107 con el objetivo de brindar asistencia y contención. Sin embargo, el hombre se negaba a permitir el ingreso al domicilio.

Frente a este escenario, y siguiendo los protocolos vigentes que priorizan el resguardo de la vida, los uniformados realizaron un ingreso forzado a la vivienda para poder asistirlo. Una vez en el interior, lograron asegurar la integridad del hombre y, al mismo tiempo, advirtieron la presencia de numerosos elementos que evidenciaban la existencia de una plantación de cannabis sativa.

A partir de este hallazgo se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), cuyo personal realizó las pericias preliminares y el relevamiento del material encontrado.

Durante el procedimiento se secuestraron 92 frascos con material orgánico y semillas, varias plantas disecadas, 14 plantines y 122 envoltorios de nylon con cierre hermético que contenían cogollos, todo compatible con cannabis. En total, el material incautado alcanzaría un peso cercano a los 10 kilogramos.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que continuará con la investigación correspondiente.