Atacaron a piedrazos un colectivo del transporte urbano, ocurrió en Colinas

Una de las nuevas unidades del transporte urbano de Villa Carlos Paz fue atacada a piedrazos en la zona de Colinas. Todo ocurrió durante las últimas horas y según pudo conocer EL DIARIO, la unidad resultó con los vidrios destrozados.

Si bien no se registraron heridos, la situación generó preocupación entre los choferes y las autoridades locales, quienes solicitaron a la Policía de Córdoba que se refuerce la seguridad en el Distrito Oeste.

Se investiga el episodio, que ocasionó daños en el interno 427, que hacía el recorrido de la Línea 5.

Es importante destacar que el ataque provino de un descampado ubicado en las inmediaciones del centro vecinal.