Bomberos sofocaron un incendio en un departamento de Carlos Paz

Un incendio se registró este miércoles por la mañana en un departamento de barrio Santa Rita, en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Gobernador Loza, donde el fuego comenzó en una vivienda situada en el primer piso. El departamento se encontraba vacío en ese momento y fueron los vecinos quienes dieron aviso al advertir humo en el lugar.

Las llamas provocaron daños en electrodomésticos y en el sector de la cocina del inmueble.

Según las primeras informaciones, el incendio habría comenzado por un cortocircuito en un lavarropas.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal del DUAR y efectivos policiales, mientras que Seguridad Urbana realizó cortes en la calle para facilitar las tareas y el ingreso de los equipos de emergencia.

