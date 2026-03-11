Controles en el norte de Punilla: motos robadas recuperadas y detenidos

Controles policiales realizados este martes en distintas localidades de Punilla Norte dejaron como resultado motos robadas recuperadas, detenidos y un allanamiento con resultados positivos.

Los operativos se desarrollaron en Cosquín, La Falda, Capilla del Monte, Santa María de Punilla y Valle Hermoso, donde los efectivos realizaron controles en la vía pública y otras intervenciones vinculadas a hechos en investigación.

En Cosquín, durante un control preventivo fue detectada una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente, por lo que el rodado fue retenido.

En La Falda, dos hombres fueron detenidos en procedimientos distintos cuando circulaban en motocicletas que también eran buscadas por la Justicia. Uno de los rodados tenía pedido de la Unidad Judicial de Unquillo.

En Capilla del Monte, un allanamiento permitió secuestrar distintos elementos vinculados a una causa en investigación, además de recuperar otra motocicleta con pedido judicial.

Los controles también permitieron recuperar una bicicleta denunciada como robada en Santa María de Punilla, mientras que en Valle Hermoso fue hallada otra motocicleta que también tenía pedido de secuestro.

En otro procedimiento, los efectivos retiraron un caballo que se encontraba suelto, una situación que representaba un riesgo para la circulación en la zona.