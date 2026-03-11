Declaró la joven que denunció una violación grupal en Bialet Massé

En la continuidad del juicio que se celebra en los Tribunales de Cruz del Eje, el lunes pasado prestó declaración la adolescente que denunció una violación grupal en una casa de Bialet Massé. La joven ratificó sus dichos y apuntó nuevamente contra los cuatro imputados que tiene la causa.

En la misma jornada, también se conoció el testimonio de su padre.

El proceso se lleva adelante en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, hay cuatro jóvenes sentados en el banquillo de los acusados y se les imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Concretamente, se les endilga haber participado de un presunto hecho ocurrido en junio del 2024, tras haber compartido un festejo en un boliche de Villa Carlos Paz.

La denunciante, quien tenía entonces 16 años de edad, planteó que fue víctima de un ataque sexual propinado por un joven de 18 años y tres menores, quienes la acompañaron a la fiesta y luego se dirigieron hacia una casa en el barrio Mirador del Lago.

Desde la defensa, manifestaron que «hay pruebas» que permitirán demostrar la inocencia de los acusados, que hubo «relaciones consensuadas» y que las declaraciones testimoniales resultarán «claves» para conocer la secuencia de los hechos.

Para el viernes 13 de marzo, se espera la declaración de una psicóloga y una amiga de la denunciante.