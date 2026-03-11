Estuvo cuatro meses preso por el abuso sexual de su hijastra: era todo mentira

Después de ser denunciado por las violaciones contra una adolescente y de pasar cuatro meses encerrado en el penal de Chimbas, en la provincia de San Juan, finalmente se comprobó que las acusaciones contra un DJ caucetero señalado como un abusador eran falsas. El fiscal del caso pidió desestimar la acción penal contra el muchacho y dejarlo en libertad a raíz de que la supuesta víctima admitió que había mentido para perjudicarlo porque deseaba que su madre se peleara con él y volviera con su padre.

El caso se inició el 1 de noviembre de 2025, cuando el padre de una adolescente de 15 años denunció en la UFI ANIVI que su hija había sido víctima de abusos sexuales por parte del novio de su madre. Según el relato inicial, la joven habría sufrido una crisis de nervios que derivó en un intento de suicidio, momento en el que habría revelado los supuestos ataques, asegurando además que su madre tenía conocimiento de los hechos.

A partir de esa denuncia, el DJ fue detenido y trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permaneció alojado durante 127 días. La gravedad de la imputación —abuso sexual agravado por la convivencia— y la supuesta vulnerabilidad de la víctima llevaron a que la Justicia dictara la prisión preventiva, una medida que los defensores del joven, los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorre, cuestionaron desde el primer momento.

El sobreseimiento total y definitivo de G.S., de 31 años, fue solicitado días atrás por el fiscal Mariano Juárez Prieto y de esa manera pidió dejar sin efecto la grave imputación que pesaba contra éste por el delito de abuso sexual agravado por la convivencia. Ahora, falta que la jueza de garantías Gloria Chicón se expida al respecto en los próximos días y ordene la inmediata liberación del joven DJ, que aún permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Estos planteos fueron realizados en noviembre, cuando el acusado ingresó al penal de Chimbas, y nuevamente en febrero de este año, al cumplirse los primeros plazos procesales. Sin embargo, fue recién cuando la propia denunciante pidió declarar nuevamente ante los profesionales de la ANIVI que la verdad comenzó a salir a la luz.

La confesión de la supuesta víctima: "Todo era falso"

En su nueva declaración, la adolescente se retractó por completo de la acusación inicial. Ante los equipos interdisciplinarios, reconoció que "todo era falso" e inventó los abusos sexuales con un objetivo muy concreto: perjudicar al novio de su madre para que su progenitora se peleara con él y, de esa manera, pudiera reanudar la relación con su padre.

La confesión de la joven derrumbó la hipótesis acusatoria y obligó al fiscal Mariano Juárez Prieto a rectificar su posición. Días atrás, el representante del Ministerio Público Fiscal presentó un dictamen solicitando el sobreseimiento total y definitivo de G.S., dejando sin efecto la imputación por abuso sexual agravado por la convivencia y allanando el camino para su liberación.

Pese al pedido fiscal, el DJ caucetero permanece aún alojado en el penal de Chimbas a la espera de que la jueza de garantías Gloria Chicón se expida sobre la solicitud de sobreseimiento. Se espera que en los próximos días la magistrada homologue el pedido y ordene la inmediata liberación del joven, quien ha visto su vida truncada por una acusación que, quedó demostrado, nunca fue real.

El caso expone las graves consecuencias de las denuncias falsas y reabre el debate sobre la necesidad de extremar los recaudos en la evaluación de medidas cautelares tan gravosas como la prisión preventiva, especialmente cuando los indicios de culpabilidad no están firmemente acreditados. Mientras tanto, la adolescente que admitió su mentira podría enfrentar ahora consecuencias legales por su accionar, aunque el foco mediático y judicial sigue puesto en la injusticia cometida contra un inocente.