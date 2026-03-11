Forzaron un utilitario y robaron una billetera en el centro de Villa María

Una mujer y un hombre, ambos de 26 años, fueron aprehendidos durante la madrugada acusados de robar una billetera del interior de un vehículo estacionado en la vía pública en la ciudad de Villa María.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 2.20 en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Jujuy, en barrio Centro. Según informó la Policía, personal de la Patrulla Preventiva logró interceptar a los sospechosos luego de que, momentos antes, presuntamente sustrajeran una billetera con documentación del interior de un utilitario Fiat Fiorino que se encontraba estacionada en la vía pública, tras forzar una de sus puertas.

Durante el operativo, los efectivos recuperaron la billetera junto con la documentación sustraída, elementos que fueron secuestrados como parte de la investigación.

Por el hecho se labran actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 1, a cargo de la Silvia Maldonado.