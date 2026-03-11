Hubo secuestros y detenciones en operativos policiales en Punilla

Punilla. En el marco de un plan estratégico de prevención del delito y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la Policía de la Departamental Punilla Norte llevó a cabo ayer una serie de operativos de control en puntos clave de su jurisdicción. Estas acciones, diseñadas para combatir el robo de vehículos y el esclarecimiento de hechos ilícitos, arrojaron resultados positivos en las siguientes localidades:

Cosquín: Se logró el secuestro de una motocicleta que presentaba pedido de secuestro vigente, tras ser interceptada en un control preventivo en la vía pública.

La Falda: En dos procedimientos distintos, personal policial procedió a la aprehensión de dos hombres. En ambos casos, circulaban en motocicletas con pedidos de secuestro (uno de ellos solicitado específicamente por la Unidad Judicial de Unquillo).

Capilla del Monte: Se realizó un allanamiento donde se secuestraron diversos elementos directamente relacionados con causas que se encuentran bajo investigación judicial. Asimismo, se recuperó otra motocicleta con pedido de secuestro.

Santa María de Punilla: Los efectivos hallaron una bicicleta denunciada como sustraída.

Valle Hermoso: Se sumó al operativo con la recuperación de una motocicleta que también era buscada por la justicia.

Asimismo, en un procedimiento adicional, se procedió al secuestro de un equino por infracción a la normativa vigente, con el fin de resguardar la seguridad vial en la zona.

La intensificación de estos controles preventivos permite no solo la recuperación de bienes materiales robados, sino también la puesta a disposición de la justicia de individuos vinculados a hechos delictivos.