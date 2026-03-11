Intentó escapar de un control y cayó con más de 240 dosis de cocaína

Un hombre fue detenido en barrio Ciudad de Mis Sueños, en la ciudad de Córdoba, luego de intentar escapar de un control policial y ser sorprendido con más de 240 dosis de cocaína.

El procedimiento comenzó cuando el conductor advirtió la presencia de los efectivos y trató de huir del lugar, lo que motivó un operativo que terminó con su detención.

Durante el control, los policías secuestraron un morral que contenía dosis de cocaína ya fraccionadas, además de otras sustancias, una balanza de precisión, tijeras y dinero.

En el operativo también colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.