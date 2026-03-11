Llevaba 44 kilos de cocaína escondidos en tanques de gas de una camioneta

Una mujer fue detenida luego de que descubrieran más de 44 kilos de cocaína ocultos en una camioneta durante un control vial realizado en la provincia de Salta.

El procedimiento ocurrió en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34, donde efectivos de Gendarmería detuvieron la marcha de una Chevrolet Montana que era conducida por una mujer que viajaba desde Ledesma, en Jujuy, hacia la ciudad de Córdoba.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos detectaron anomalías en dos tanques de gas, que presentaban un peso inusual. Ante esa situación, realizaron una revisión más detallada del rodado.

Con herramientas de corte, los gendarmes lograron abrir los compartimientos y encontraron paquetes rectangulares ocultos en los recipientes de combustible y en los laterales del vehículo.

En total fueron extraídos 42 “ladrillos” envueltos con cinta amarilla que, tras las pruebas correspondientes, confirmaron que se trataba de cocaína.

El cargamento arrojó un peso total de 44 kilos con 184 gramos.

La Fiscalía Federal de Salta ordenó el secuestro de la droga y del vehículo, además de la detención de la conductora.