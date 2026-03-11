Misterio en la Ruta: apareció un camión volcado y el chofer se fue del hospital

Un camión Scania con acoplado cargado con maíz apareció volcado este miércoles por la tarde en la banquina oeste de la Ruta Nacional 158, a la altura del kilómetro 23, en jurisdicción de Quebracho Herrado.

El vehículo fue advertido por personal de Policía Caminera, que patrullaba la zona y detectó el rodado volcado al costado de la ruta. En el lugar no había ninguna persona que pudiera explicar lo ocurrido.

A partir de los datos del seguro que figuraban en el acoplado, los efectivos lograron comunicarse con la compañía correspondiente, desde donde informaron que el propietario sería un hombre que habría sido trasladado al Hospital J. B. Iturraspe.

Cuando los policías se dirigieron al hospital, el recepcionista informó que el conductor se había presentado por sus propios medios alrededor de las 14:30 para ser atendido.

Sin embargo, al momento de ser llamado para ingresar a la guardia, el hombre se retiró del lugar sin brindar más datos.