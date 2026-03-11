Murió el dueño de una casa tras enfrentar a ladrón en Calamuchita

Un hombre murió en el barrio Parque Retiro de Santa Rosa luego de perseguir a una persona que había ingresado a su vivienda.

Según los primeros datos, dos hermanos advirtieron a través de las cámaras de seguridad que un desconocido había entrado a la propiedad. Ante la situación, salieron tras él y lograron alcanzarlo a pocos metros del lugar.

En ese momento se produjo un forcejeo entre el dueño de la casa y el sospechoso.

Durante la pelea, el propietario comenzó a sentirse mal y manifestó un fuerte dolor en el pecho. Minutos después se descompensó y murió en el lugar.

Personal policial y la Fiscalía trabajan para reconstruir cómo ocurrió el episodio y determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte.