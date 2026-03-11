¿Qué descubrieron dentro del edificio tomado en Córdoba?

La Municipalidad de Córdoba intervino en un edificio en construcción ubicado en la intersección de bulevar San Juan y San José de Calasanz, luego de que la Fiscalía constatara que el inmueble estaba siendo ocupado por personas que vivían allí pese a que no reúne condiciones mínimas de habitabilidad.

Durante un relevamiento realizado con acceso al interior del edificio, los equipos municipales identificaron 19 personas viviendo dentro de la construcción: 17 adultos y dos adolescentes de 15 y 17 años.

El operativo se llevó adelante a pedido del Ministerio Público Fiscal y derivó en un abordaje social integral coordinado entre distintas áreas del municipio y el Gobierno de la Provincia.

Según explicó el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava, se acordó el traslado de las personas a un dispositivo municipal, donde cada grupo familiar será entrevistado para evaluar su situación particular y determinar qué tipo de asistencia corresponde en cada caso.

Las intervenciones del municipio en ese lugar no son recientes. Hace aproximadamente un año ya se había realizado un relevamiento social en el sector, en el marco de tareas de abordaje territorial que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

En el nuevo relevamiento, realizado el martes 10 de marzo con ingreso al edificio, los equipos interdisciplinarios registraron además distintas situaciones de vulnerabilidad social y sanitaria. Entre las personas encontradas había casos de enfermedades crónicas, problemas vinculados a salud mental y personas con discapacidad motora.

Del total de personas identificadas, 17 ya habían tenido intervenciones previas por parte de la Subsecretaría de Emergencia e Intervención Social. En distintos momentos habían sido incorporadas a alojamientos temporales, programas de emergencia o dispositivos de acompañamiento, aunque posteriormente dejaron de participar en esos espacios.

En el lugar también se detectó un grupo familiar que ya había sido beneficiado con una adjudicación de vivienda, en el marco de un trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia, por lo que el caso fue reincorporado al seguimiento institucional correspondiente.

Respecto a los dos adolescentes encontrados en el edificio, el municipio inició acciones específicas para garantizar su escolaridad y acceso a la alimentación, además de convocar a sus responsables a la Secretaría de Políticas Sociales para profundizar el acompañamiento.

Durante la inspección también se constató que el inmueble presenta condiciones críticas de habitabilidad, con ausencia de servicios básicos, acumulación de residuos de obra y riesgos sanitarios y estructurales, lo que motivó la intervención de los equipos sociales y sanitarios para asistir a las personas que permanecían en el lugar.