Se hizo un allanamiento por drogas en el Centro Viejo de Carlos Paz

Un allanamiento se realizó en las últimas horas en la ciudad de Villa Carlos Paz y terminó con el secuestro de varias dosis de marihuana. El operativo se encuentra vinculado a una investigación realizada semanas atrás, tras haberse interceptado un rodado que transportaba estupefacientes y donde se trasladaban cuatro personas.

El personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) ingresó a un domicilio en la calle Sarmiento al 100, en la zona del Centro Viejo, donde además de la sustancia prohibida se secuestraron varios elementos relacionados a la causa.

Cabe destacar, que el pasado 4 de marzo, se habían logrado incautar 1540 dosis de cocaína y 1064 de marihuana, $79.100, U$S 200 y el secuestro del automóvil que tendría relación con este nuevo procedimiento.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de la ciudad de Villa Carlos Paz ordenó la remisión de lo secuestrado a la sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.