Tras un video de un niño al borde, allanaron el edificio “La Mole” en Córdoba

La difusión de un video en redes sociales que mostraba a un niño en un sector elevado del edificio abandonado conocido como “La Mole” generó preocupación y derivó en un operativo de las autoridades en barrio Observatorio, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se realizó durante la tarde del martes en el inmueble ubicado en la intersección de boulevard San Juan y San José de Calasanz, luego de que circularan imágenes donde se observaba al menor en una zona aparentemente sin barandas ni medidas de contención.

Ante el posible riesgo, se desplegó un operativo conjunto del que participaron efectivos policiales, personal de distintas áreas de la Municipalidad de Córdoba y Policía Judicial, quienes realizaron un allanamiento en el edificio.

Durante el procedimiento fueron identificadas 19 personas que se encontraban dentro del inmueble. Además, se procedió al traslado de ocho perros al ente municipal Bio Córdoba.

En el lugar también se activó el protocolo de salud mental para tres mujeres de 44, 45 y 71 años.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 5, que dispuso las medidas correspondientes en relación con lo ocurrido.