Villa Carlos Paz

Tres detenidos tras robar en un supermercado, eran buscados por la justicia

Lograron interceptarlos anoche en una sucursal ubicada sobre la calle Los Gigantes.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
miércoles, 11 de marzo de 2026 · 09:36

Un hombre y una mujer fueron detenidos tras haber robado mercadería de un supermercado en Villa Carlos Paz. Se encontraban acompañados por otro sujeto y fueron descubiertos por un guardia de seguridad, quien alertó a la Policía.

Todo ocurrió anoche alrededor de las 21 horas en una sucursal perteneciente a la cadena Disco, ubicada sobre la calle Los Gigantes.

Los dos sujetos de 40 y 25 años y la femenina de 30 años fueron atrapados minutos después y se constató que los dos mayores tenían pedido de detención solicitado por la Fiscalía del Tercer Turno.

Los tres fueron trasladados hasta la alcaldía local y quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Galería de fotos

Más de
Villa Carlos Paz Robo supermercado tres detenidos

Comentarios