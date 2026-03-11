Tres detenidos tras robar en un supermercado, eran buscados por la justicia

Un hombre y una mujer fueron detenidos tras haber robado mercadería de un supermercado en Villa Carlos Paz. Se encontraban acompañados por otro sujeto y fueron descubiertos por un guardia de seguridad, quien alertó a la Policía.

Todo ocurrió anoche alrededor de las 21 horas en una sucursal perteneciente a la cadena Disco, ubicada sobre la calle Los Gigantes.

Los dos sujetos de 40 y 25 años y la femenina de 30 años fueron atrapados minutos después y se constató que los dos mayores tenían pedido de detención solicitado por la Fiscalía del Tercer Turno.

Los tres fueron trasladados hasta la alcaldía local y quedaron a disposición del magistrado interviniente.