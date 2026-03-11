Tucumán bajo el agua: evacuados y alerta por más tormentas

La provincia de Tucumán atraviesa horas críticas tras sufrir un severo temporal que dejó a varias localidades completamente bajo el agua. La situación más dramática se vive en la zona de La Madrid, donde se registró un acumulado de 170 milímetros de lluvia en pocas horas.

Este enorme caudal de agua provocó el desborde del río Marapa, afectando directamente al departamento de Graneros y a otras zonas ribereñas. Ante el colapso, el gobernador Osvaldo Jaldo se trasladó a la región con su gabinete para monitorear el cauce y coordinar de urgencia las tareas de rescate en el terreno.

Evacuados en la ruta y clases suspendidas

La postal de la tragedia muestra a más de 200 familias que sufrieron la pérdida total de sus pertenencias y debieron instalarse a dormir en la banquina de la Ruta 157 o en centros de evacuación improvisados.

Frente a este escenario de emergencia, y como medida de prevención para reducir la circulación en las calles, el Gobierno tucumano decretó la suspensión total de las clases en toda la provincia, al menos hasta el viernes 13 de marzo.

El pronóstico del tiempo es devastador: 14 días de agua sin tregua

Lejos de traer un alivio para los damnificados, el pronóstico del tiempo anticipan un panorama completamente desolador para San Miguel de Tucumán y sus alrededores. Los datos extendidos confirman lluvias de forma ininterrumpida todos los días durante las próximas dos semanas.

El detalle día por día marca un escenario de inestabilidad constante que complicará los operativos de asistencia:

Primera semana (11 al 17 de marzo):

El agua no se detendrá.

Para este miércoles 11 se espera la jornada más intensa de la semana con un 90% de probabilidad de tormentas eléctricas y una caída estimada de 14 mm de agua.

El resto de los días (de jueves a martes) mantendrán altísimas probabilidades de precipitaciones que oscilarán permanentemente entre el 70% y el 90%, con temperaturas máximas agobiantes que rondarán entre los 27°C y 30°C.

Segunda semana (18 al 24 de marzo):

El mal tiempo se extenderá de forma implacable.

Desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo, el pronóstico marca lluvias débiles y tormentas diarias con probabilidades sostenidas de entre el 70% y el 80%. Durante este tramo, se espera además un fuerte descenso térmico, con máximas que se desplomarán hasta los 21°C y mínimas de apenas 13°C para el inicio del fin de semana.