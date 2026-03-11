Un patrullero chocó con un auto y terminó impactando contra una camioneta estacionada

Un patrullero de la Policía chocó con un automóvil y terminó impactando contra una camioneta estacionada este miércoles por la tarde en Villa María, en la intersección de Bolívar y avenida Presidente Perón.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30, cuando por causas que aún se intentan determinar colisionaron un Renault Megane conducido por una mujer de 54 años y una camioneta policial Nissan Frontier en la que se trasladaban cuatro efectivos.

Tras el impacto, el móvil policial perdió su trayectoria y terminó golpeando una Mercedes Benz Sprinter que estaba estacionada en la calle, sin ocupantes en su interior.

Como consecuencia del choque, los policías que viajaban en el patrullero fueron trasladados al Hospital Regional Pasteur, donde quedaron en observación. La conductora del automóvil particular no sufrió lesiones y no necesitó ser derivada a un centro de salud.

Según se informó, la patrulla se dirigía a atender un llamado al 911 en el que se solicitaba ayuda para dos niños de 5 y 11 años que requerían asistencia urgente.