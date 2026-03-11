Una maniobra de RCP salvó la vida de un hombre en un club de Alta Córdoba

Un dramático episodio se vivió cerca de las 23 en un club de barrio Alta Córdoba, donde efectivos policiales debieron practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un hombre que se encontraba inconsciente.

El hecho ocurrió en una institución ubicada en calle Jerónimo Cortés al 439. Los uniformados acudieron al lugar tras recibir un aviso que alertaba sobre la presencia de una persona desvanecida.

Al arribar, los policías constataron que el hombre estaba inconsciente, por lo que comenzaron de inmediato a realizar maniobras de RCP con el objetivo de reanimarlo y estabilizarlo.

Minutos después llegó un servicio de emergencias médicas, cuyo personal continuó con la asistencia y dispuso el traslado del paciente al Hospital Córdoba para una evaluación más exhaustiva.