Vendía cocaína a metros de colegios: recibió seis años de prisión

Un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva por vender droga en distintos sectores de la ciudad de Villa Dolores, varios de ellos ubicados en cercanías de instituciones educativas.

La sentencia se dictó en un juicio abreviado en la Cámara del Crimen de Villa Dolores, donde Leonardo Cornejo fue hallado culpable por comercialización de estupefacientes agravada por el lugar de la comisión. Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso una multa de 4.680.000 pesos y el pago de las costas del proceso.

El hombre había sido detenido en enero de 2025, cuando personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico allanó su vivienda y desmanteló un punto de venta de drogas. En el procedimiento se secuestraron varios envoltorios de cocaína.

Según se estableció durante la investigación, el condenado realizaba la venta de estupefacientes a pocos metros de tres instituciones educativas de la ciudad: la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Sarsfield, el Instituto Privado Juan V. Brizuela y la Escuela Proa. Esa situación fue considerada por la Justicia como un agravante al momento de fijar la pena.