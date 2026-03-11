Villa Dolores: un detenido con estupefacientes valuados en casi $5 millones

Un hombre de 27 años fue detenido en la ciudad de Villa Dolores tras un operativo policial en el que se secuestraron estupefacientes, psicofármacos y dinero en efectivo. El procedimiento se realizó durante la mañana en la zona céntrica.

Según informaron fuentes policiales, el operativo estuvo a cargo de personal de la Departamental San Javier y tuvo lugar durante un control preventivo en calle Presidente Perón al 50.

Al momento de identificar al sospechoso y realizar el control correspondiente, los efectivos encontraron entre sus prendas varios envoltorios y frascos que contenían aproximadamente 300 gramos de picadura de marihuana. Además, se incautaron 12 blísteres de psicofármacos y una suma de dinero en efectivo.

De acuerdo con estimaciones preliminares, el valor total de la sustancia y los elementos secuestrados oscilaría entre los 4,5 y los 5 millones de pesos.

Tras el procedimiento, el hombre quedó detenido y, junto con lo incautado, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Narcotráfico, que continuará con la investigación del caso.