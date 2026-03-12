Alerta por una amenaza de bomba en la AMIA y la Embajada de Israel

Autoridades de la AMIA denunciaron que el miércoles recibieron una amenaza de bomba mediante un correo electrónico. En el mensaje, se advertía sobre la supuesta colocación de explosivos tanto en la sede de la mutual judía como en la Embajada de Israel en Argentina.

El mail llegó en la madrugada de ayer al correo oficial de la entidad comunitaria y llevaba como título “Yihad Islámica”, en referencia al grupo terrorista, según indicaron fuentes del caso.

En el texto, el remitente afirmaba que se habían colocado explosivos dentro de ambos edificios y hacía una mención directa a los atentados terroristas ocurridos en 1992 contra la Embajada de Israel y en 1994 contra la AMIA.

El contenido del mail también incluía frases amenazantes como que “no se quedarían de brazos cruzados” y que “matarían a los sionistas”, además de citas del Corán y de un hadiz, un dicho tradicional del islam.

Ante la gravedad del contenido del mail, la AMIA realizó la denuncia de inmediato y se puso en marcha un operativo de seguridad.

Operativo en la AMIA por amenaza de bomba

Tras el alerta, intervino en el caso el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina que desplegó un procedimiento de inspección tanto en el interior como en el exterior de la sede de la AMIA.

Los especialistas realizaron un control exhaustivo para descartar la presencia de artefactos explosivos y el resultado fue negativo.

En paralelo, personal especializado comenzó a analizar el origen del correo electrónico. En ese marco, se efectuó el levantamiento de metadatos con el objetivo de identificar la dirección IP desde la cual fue enviado el mensaje y así poder dar con el responsable.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención de la Secretaría N°18 que conduce Pablo Andrés Febre.

Fuentes consultadas por Infobae señalaron que, por el momento, no creen que el mail esté directamente vinculado a un grupo terrorista, aunque no descartan que el mensaje haya sido enviado como una advertencia por el apoyo del Gobierno argentino a los países aliados en la guerra contra Irán.

Refuerzan la seguridad en Argentina por la guerra en Medio Oriente

El episodio ocurre en un contexto de fuerte tensión internacional. Desde el inicio de la denominada “Operación Furia Épica”, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, Argentina elevó el nivel de alerta de seguridad a “Alto” en todo el territorio nacional.

A partir de esa medida, las Fuerzas Federales de Seguridad implementaron un protocolo especial destinado a proteger posibles objetivos de ataque.

Entre las acciones dispuestas se destacan la custodia permanente en instituciones de la comunidad judía, el refuerzo de seguridad en embajadas y sedes diplomáticas, un mayor control en aeropuertos, fronteras y pasos internacionales, y vigilancia especial en represas y centrales nucleares.

El operativo es coordinado por la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.