Carlos Paz: lo identificaron en la calle y lo buscaba la Justicia

Un hombre de 28 años que era buscado por la Justicia fue detenido en Carlos Paz durante un control realizado por efectivos policiales mientras patrullaban la ciudad.

El procedimiento se produjo en calle Lima, cuando personal del Comando de Acción Preventiva realizaba un recorrido preventivo y decidió identificar al hombre.

Al verificar sus datos en el sistema policial, los efectivos constataron que tenía un pedido de detención vigente por lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad.

Tras confirmar la situación judicial, el hombre fue trasladado a la alcaidía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.