Cayó una banda que distribuía cocaína en moto en Freyre

Luego de una investigación que se extendió durante cuatro meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a dos hombres acusados de comercializar cocaína bajo la modalidad de delivery en la localidad de Freyre.

El procedimiento se inició tras recibir múltiples denuncias anónimas a la línea telefónica habilitada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba (0800-888-8080). A partir de esa información, los investigadores reunieron pruebas que permitieron avanzar con dos allanamientos simultáneos.

Los operativos se realizaron en una vivienda ubicada en calle Jerónimo Luis de Cabrera al 800, en barrio Circunvalación, y en otro domicilio situado en zona rural, sobre la Ruta Provincial 70.

Durante los procedimientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad. Además, los agentes secuestraron varias dosis de cocaína, dos escopetas calibre 16, cuatro cartuchos, 4.756.700 pesos en efectivo, una motocicleta y distintos elementos vinculados a la investigación.

Según se informó, al momento de la irrupción policial el principal investigado intentó escapar por una ventana, pero fue rápidamente reducido y detenido por los efectivos.

Los investigadores también señalaron que la motocicleta incautada era utilizada de manera habitual para realizar la entrega de drogas en distintos puntos de la zona, mientras que uno de los detenidos estaba señalado como proveedor de estupefacientes para diversos puntos de venta.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que ordenó el traslado de los detenidos y el secuestro de los elementos incautados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.