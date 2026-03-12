Condenaron a los ladrones de countries y al policía que les daba información

La justicia condenó hoy a los integrantes de la banda que cometió robos millonarios en countries de Malagueño, Sierras Chicas y en la Provincia de Salta. El grupo era liderado por los hermanos Valeria y Ramiro Nicolás Britos, junto a otros seis cómplices y hasta un policía, que les proveía de información. Protagonizaron más de veinte robos en propiedades ubicadas dentro de urbanizaciones privadas y se hicieron un importante botín.

El grupo utilizaba métodos rápidos, actuando principalmente en barrios cerrados de la zona de la Ruta C-45 y sectores aledaños. Aunque también se acreditó su participación en atracos en Villa Allende, Río Ceballos y Mendiolaza.

Los hermanos Britos fueron condenados como jefes de la asociación ilícita y recibieron una pena de siete años de prisión. En tanto, Ángel Rodrigo Benavídez (conocido como Oreja) y Marcos Agustín Escudero (alias Cuca) recibieron una condena de cinco años y diez meses y Fernando Adrián Britos recibió una pena de seis años y un mes de reclusión.

Por su parte, Alan Leonel Sariago (apodado Tumbao) permanecerá privado de la libertad por seis años y tres meses. A él, se le quitó el beneficio de la libertad condicional y se le unificó la condena con otra que tuvo en la Provincia de Buenos Aires y deberá cumplir con siete años y cinco meses.

El subcomisario Maximiliano Merlo (imputado de abuso de autoridad) recibió una pena de dos años de prisión en suspenso y quedó inhabilitado por cuatro años por haber aportado «información privilegiada» al grupo delictivo.