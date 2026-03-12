Detuvieron en Salta a Javier Grasso, prófugo por el crimen de Milagros Bastos

En un operativo realizado en la provincia de Salta, fue detenido Javier Grasso, quien se encontraba prófugo de la Justicia de Córdoba desde julio del año pasado. El hombre está acusado por el crimen de Milagros Bastos, cuyo cuerpo fue hallado sin vida dentro de un placard en su departamento de barrio Centro.

La captura se concretó en las últimas horas luego de una extensa investigación encabezada por el Departamento Homicidios de Córdoba, que incluyó el seguimiento de líneas telefónicas, el análisis de diversos recursos tecnológicos y el trabajo coordinado con la Interpol.

A partir de esas tareas, los investigadores lograron reconstruir parte de los movimientos del prófugo y determinar que había estado en Buenos Aires y que también se había desplazado por Perú y Bolivia. Esto derivó en un trabajo coordinado con fuerzas de seguridad de esos países y de distintas jurisdicciones argentinas.

La detención se produjo cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina realizaba patrullajes y controles en la localidad de Senda Hachada, en cercanías del límite con Bolivia y cerca de la intersección de las rutas nacionales 34 y 81.

Durante el operativo, los gendarmes observaron a un hombre en la zona y procedieron a verificar su identidad. Al consultar la base de datos del Departamento Homicidios de Córdoba, constataron que registraba un pedido de captura internacional. De inmediato, efectivos del Escuadrón 52 de Gendarmería con asiento en Tartagal procedieron a su detención.

Grasso está imputado por la Fiscalía a cargo de José Bringas por el homicidio de Milagros Bastos. En la causa también se encuentra detenido su hermano, Horacio Grasso, quien permanece a disposición de la Justicia.