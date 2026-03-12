Drones, perros K9 y más de 30 bomberos buscan a un hombre en Villa Dolores

Un amplio operativo se mantiene activo en la ciudad de Villa Dolores, donde distintas fuerzas trabajan desde hace nueve días en la búsqueda de Jorge Alejandro López, de 52 años, quien fue reportado como desaparecido.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de la ciudad, los rastrillajes comenzaron el 3 de marzo, luego de la denuncia por la desaparición del hombre, domiciliado en Mariano Moreno s/n de esa localidad del departamento San Javier.

Durante las jornadas de búsqueda se realizaron operativos de rastrillaje a pie y en vehículos, recorridos por distintos sectores de la ciudad, zonas rurales cercanas y tramos del canal. Además, se utilizaron drones, perros de búsqueda K9 y distintos recursos operativos para ampliar las áreas cubiertas.

El trabajo se desarrolla de manera coordinada entre numerosas instituciones, entre ellas la Departamental San Javier, Brigada de Investigaciones, Plan Provincial de Manejo del Fuego, DUAR, ETAC, Defensa Civil y APRHI.

También colaboran cuarteles de bomberos de Villa de las Rosas, La Paz, Salsacate y Los Hornillos, además de efectivos policiales de San Javier y Yacanto y personal del destacamento de Los Cerrillos, que aportaron equipos y personal especializado.

Desde Bomberos Voluntarios de Villa Dolores señalaron que más de 30 bomberos del cuartel local participaron en los rastrillajes, desplegando distintas unidades para cubrir el terreno y continuar con la búsqueda del hombre.