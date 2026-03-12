La investigación por la muerte de Andrea Castana se traslada a Cosquín

La investigación por el crimen de Andrea Castana, ocurrido hace 11 años en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz, continuará en los Tribunales de Cosquín y seguirá al mando de la flamante fiscal Silvana Pen. La información fue confirmada por la abogada querellante Daniela Pavón, quien reveló a EL DIARIO que la causa se trasladó a pedido de la familia.

Desde que se conoció la noticia, a mediados del año pasado, de que Pen abandonaría su cargo como instructora en la Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz para hacerse cargo de la nueva fiscalía de Cosquín, fueron numerosos los interrogantes que rodearon el caso. Más aún, teniendo en cuenta que durante los últimos dos años, la funcionaria judicial había logrado grandes avances en la investigación y se había ganado la confianza de los familiares de la víctima.

Por tal motivo, los letrados que representan a la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón, solicitaron a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba que articule las medidas necesarias para que la investigación pueda continuar con los mismos investigadores.

«Desde que ingresamos como abogados querellantes, la causa estaba estancada hacía meses y con el ingreso de Silvana Pen se le dio un impulso a la causa. Ante la inminente partida de ella a Cosquín, hicimos los pedidos para no retroceder diez años atrás. Desde la incorporación de Silvana, se ha dado un rumbo certero a la causa y queremos que pueda seguir trabajando como equipo»; dijo Pavón, en diálogo con este medio.

Es importante destacar, que durante el último tiempo, se hicieron más de seiscientos ADN, se cerraron algunas líneas investigativas y se procedió a depurar el expediente. Pero además, se pudo avanzar con estudios genéticos en laboratorios internacionales para ampliar la búsqueda del asesino a través de la reconstrucción de su árbol genealógico.