Murió un adolescente que estaba internado tras un accidente

Marcos Juárez. Un adolescente de 17 años falleció este jueves por la mañana en la ciudad de Marcos Juárez luego de permanecer varias semanas internado tras protagonizar un accidente de tránsito con su motocicleta.

El deceso fue informado alrededor de las 9,50 hs por personal del centro de salud donde se encontraba hospitalizado. El joven permanecía internado en el Hospital Abel Ayerza desde el pasado 19 de febrero.

Según indicaron profesionales médicos, el adolescente había ingresado al nosocomio con lesiones de gravedad luego de sufrir un siniestro vial mientras circulaba en una motocicleta Honda XR 150 cc.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el accidente se habría producido cuando el joven impactó contra un perro que se cruzó en su trayectoria mientras se desplazaba por la vía pública.

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.