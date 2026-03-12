Operativo policial

Pelea callejera terminó con dos detenidos armados en Córdoba

Una pelea en plena calle terminó con dos detenidos y el secuestro de un arma de fuego.
Sucesos
jueves, 12 de marzo de 2026 · 19:04

Todo ocurrió cuando efectivos policiales que realizaban un recorrido preventivo por el sector observaron una riña entre varias personas en la vía pública. Ante la situación, los uniformados intervinieron y lograron reducir a dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una pistola con cartuchos, un arma blanca, un proyectil y una vaina servida, además de otros elementos que habrían estado vinculados al enfrentamiento.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial mientras se investiga cómo se originó la pelea y la participación de otras personas que estaban en el lugar.

