Pelea callejera terminó con dos detenidos armados en Córdoba

Todo ocurrió cuando efectivos policiales que realizaban un recorrido preventivo por el sector observaron una riña entre varias personas en la vía pública. Ante la situación, los uniformados intervinieron y lograron reducir a dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una pistola con cartuchos, un arma blanca, un proyectil y una vaina servida, además de otros elementos que habrían estado vinculados al enfrentamiento.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial mientras se investiga cómo se originó la pelea y la participación de otras personas que estaban en el lugar.