Recuperaron en Leones un camión robado en Rosario

Personal policial de la Departamental Marcos Juárez logró recuperar en las últimas horas un camión con semirremolque que había sido sustraído en la provincia de Santa Fe.

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Leones, donde los efectivos localizaron un camión marca Mercedes-Benz modelo 1634 con semirremolque, que había sido denunciado como robado en la ciudad de Rosario.

Según informaron fuentes policiales, tras tomar conocimiento de que el vehículo podría haber ingresado a territorio cordobés, se desplegó un operativo en distintos sectores de la zona. En ese marco, los uniformados lograron ubicar el rodado en una estación de servicio situada sobre la Autopista Córdoba–Rosario.

El camión se encontraba cerrado y con las medidas de seguridad colocadas, por lo que se procedió a su resguardo y posterior recupero.

En el hecho interviene la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Marcos Juárez, que continúa con las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación.