Se durmió al volante, cruzó de carril y provocó un choque en la ruta

Un fuerte choque se registró este miércoles en la zona de Sinsacate, sobre la Ruta Nacional 9 norte, cuando un conductor se quedó dormido al volante, se cruzó de carril y terminó impactando contra otro vehículo.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 762, donde colisionaron un Fiat Palio conducido por un hombre de 32 años domiciliado en Salsipuedes y un Volkswagen Gol Trend manejado por otro conductor de 33 años oriundo de la provincia de Jujuy.

De acuerdo con lo informado por la Departamental Totoral, el conductor del Gol Trend manifestó que se habría dormido mientras manejaba, lo que provocó que invadiera el carril contrario y se produjera el choque.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas con lesiones, aunque los vehículos sufrieron importantes daños materiales.