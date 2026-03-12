Seguridad en Córdoba: más de 300 intervenciones gracias a vecinos

Autoridades provinciales y vecinos se reunieron en barrio Nueva Italia para analizar los resultados del programa Cordobeses en Alerta en la zona Este de la ciudad de Córdoba, donde durante 2025 se registraron 308 intervenciones positivas, 54 detenciones y 389 recuperos de elementos.

El encuentro, denominado “Resultados de tu compromiso”, se realizó en la cancha de Racing de Córdoba y fue encabezado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano.

Durante la jornada se presentaron indicadores que reflejan el impacto del trabajo conjunto entre vecinos y fuerzas de seguridad en el Cuadrante 4, que abarca barrios como Yofre Norte, Nueva Italia, Talleres Este y Oeste, entre otros sectores de la zona Este de la capital provincial.

Según los datos expuestos, en 2025 se registraron 3.369 alertas ciudadanas, con mayor incidencia entre las 20 y las 21 horas. Además, el 87,3 % de los avisos ingresaron a través de WhatsApp, lo que permitió acelerar los tiempos de respuesta policial.

Quinteros destacó que el programa nació como una experiencia piloto en este sector y que actualmente muestra resultados concretos. “Logramos reducir el delito en más de un 30 % en el último año gracias al trabajo conjunto entre el Estado, la Policía y los vecinos”, señaló.

En la misma línea, Siciliano remarcó que la participación ciudadana fue clave para el funcionamiento del sistema. “Hoy más de 112 mil vecinos en la ciudad integran Cordobeses en Alerta y aportan información que permite prevenir delitos y actuar con mayor rapidez”, afirmó.

El programa actualmente alcanza a 57.074 vecinos en la zona Este, con patrullajes las 24 horas y más de 11 mil participantes activos, en un esquema que busca fortalecer la prevención del delito a partir de la comunicación directa entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.