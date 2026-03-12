Tres operativos policiales en el interior dejaron varios detenidos

Tres intervenciones policiales registradas en distintas ciudades del interior provincial dejaron como resultado varias personas detenidas, una estudiante con lesiones y el secuestro de distintos elementos vinculados a hechos delictivos.

En Carlos Paz, tres hombres fueron detenidos tras el robo a un supermercado. Dos de ellos además eran buscados por la Justicia. Durante el procedimiento los efectivos lograron recuperar varios de los elementos que habían sido sustraídos del comercio.

En Villa María, en tanto, dos mujeres de 16 y 18 años quedaron detenidas tras una riña ocurrida en inmediaciones de un colegio. De acuerdo con la información policial, ambas habrían agredido físicamente a una estudiante. La joven fue trasladada al Hospital Regional Pasteur con múltiples lesiones.

Por último, en Villa del Prado, se realizó un allanamiento en el marco de una investigación por amenazas calificadas. En el operativo un hombre fue detenido y se secuestraron un arma de fuego y una motocicleta, entre otros elementos.