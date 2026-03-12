Un herido al chocar un camión y un automóvil en Córdoba

Córdoba. Un siniestro vial se registró durante la mañana de este jueves en barrio Don Bosco, en la ciudad de Córdoba, donde colisionaron un camión frigorífico y un automóvil. Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes del vehículo de mayor porte resultó lesionado y debió ser trasladado a un centro de salud.

El hecho ocurrió alrededor de las 9,48 hs en avenida Ejército Argentino al 6800. Hasta el lugar acudió personal policial junto a un servicio de emergencias tras recibir un aviso por un choque entre un camión marca Iveco, en el que se trasladaban tres hombres mayores de edad, y un automóvil Volkswagen conducido por otro hombre adulto.

De acuerdo con las primeras informaciones, tras el impacto el camión perdió el control, chocó contra un poste perteneciente a la red telefónica y posteriormente volcó, quedando recostado sobre su lateral derecho sobre la carpeta asfáltica.

En el lugar trabajaron profesionales de la salud, quienes asistieron a los ocupantes de ambos vehículos. Uno de los hombres que viajaba en el camión fue trasladado al Hospital Privado para una evaluación médica más completa.

Las autoridades iniciaron actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.